إعلام إيراني: أنباء عن قصف اسرائيلي جديد قرب مطار تبريز

ـ دولي





افادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن أنباء عن قصف جديد قرب مطار تبريز.

استهداف 10 نقاط في ومركزها مدينة تبريز شمال غربي .



واستهدفت فجر اليوم المنشاة الإيرانية واغتالت العديد من الشخصيات العسكرية والنووية الأولى. وذكرت الوسائل انه "تمواستهدفت فجر اليوم المنشاة الإيرانية واغتالت العديد من الشخصيات العسكرية والنووية الأولى.