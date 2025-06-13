ايران تعلن ارتفاع حصيلة إصابات القصف الإسرائيلي الى 95 شخصا

وقال بيان للهلال الأحمر تابعته ، ان "القصف الإسرائيلي استهدف 12 محافظة والحق اضرار مادية ".وأضاف ان "القصف اسفر عن اصابة 95 شخصًا نقلوا إلى المراكز الطبية، وتم علاج 26 شخصًا في مكان الحادث".