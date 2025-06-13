التلفزيون الإيراني: هجمات جديدة على منشأة نطنز النووية

ـ دولي



اعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، عن شن هجمات صهيونية جديدة على منشأة نطنز النووية.



وذكر التلفزيون الرسمي، ان " الاحتلال الإسرائيلي بدء بسلسة جديدة من القصف استهدفت منشأة نطنز النووية".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية توجه عشرات الطائرات الحربية لشن هجمات أخرى ضد المنشآت العسكرية الإيرانية".

وذكر التلفزيون الرسمي، ان " الاحتلال الإسرائيلي بدء بسلسة جديدة من القصف استهدفت منشأة نطنز النووية".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية توجه عشرات الطائرات الحربية لشن هجمات أخرى ضد المنشآت العسكرية الإيرانية".