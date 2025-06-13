الاتصالات الإيرانية تعلن فرض قيود على الإنترنت بالبلاد

وذكرت الوزارة في بيان، انه " تقرر فرض قيود على الإنترنت بالبلاد بسبب الاحداث الجارية".واعلن ، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة إصابات القصف الإسرائيلي الى 95 شخصا.واكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر، اليوم الجمعة، ان الهجمات الإسرائيلية اغتالت 20 قائدا عسكريا إيرانيا بارزا.