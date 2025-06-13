حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على طهران

وقالت ، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى "استشهاد 78 شخصاً وإصابة 329 وذلك في هجمات وحشية متفرقة على أحياء سكنية بطهران".وشنت طائرات إسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة، غارات جوية طالت مدناً إيرانية مختلفة، وأوقعت عدة ضحايا بينها قادة عسكريين كبار.