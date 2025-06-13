إيران تنفي تنفيذ هجوم بالمسيرات: الانتقام سيتم في الوقت المناسب

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مصادر قولها: "ننفي ما تم تداوله حول شنّ طائرات مسيّرة إيرانية هجوماً على الأراضي المحتلة، مؤكدة أنّ هذا الخبر غير صحيح".وأضافت المصادر، أن "الانتقام الحقيقي سيتم في الوقت المناسب، وسيُعلن عنه فقط عبر القنوات الرسمية".