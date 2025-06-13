نواب إيرانيون يناشدون السيد الخامنئي السماح بامتلاك القنبلة النووية

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قوله: "نحن، كأعضاء في ، نناشد سماحة قائد الإسلامية أن يمنح الإذن بامتلاك القنبلة النووية".يذكر أن السيد الخامنئي يمنع شرعاً امتلاك للقنبلة النووية.وفجر اليوم، شنت موجات هجمات ضد إيران، أودت بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين كبار ومواطنين، وطالت الهجمات موقع نطنز النووي.