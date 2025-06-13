بوتين يجري محادثات هاتفية مع بزشكيان ونتنياهو.. هذه النتائج

وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي .وأضاف: "في ضوء التصعيد الخطير للوضع نتيجة للعمل العسكري الإسرائيلي ضد ، أجرى الرئيس الروسي محادثات هاتفية مع رئيس إيران بزشكيان ورئيس وزراء نتنياهو".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن " تدين الأعمال التي قامت بها إسرائيل باعتبارها انتهاكا لميثاق وللقانون الدولي"، معربا عن تعازيه لقيادة وشعب إيران في ضحايا الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.وأوضح بوتين أن روسيا ستواصل بذل الجهود للمساهمة في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، كما أنها دعمت دوما الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر السبل السلمية.هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية العودة إلى عملية التفاوض، وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، فيما أعرب عن استعداده لتقديم خدمات الوساطة من أجل منع المزيد من تصعيد التوترات.وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سترد ردا مناسبا على الهجمات الإسرائيلية، وفقا لبيان صادر عن للرئيس الإيراني.وجاء في البيان أن "هجوم إسرائيل يعد انتهاكا صارخا للقواعد الدولية، ومن المؤكد أنه سيلقى ردا مناسبا من إيران".وقال بزشكيان لبوتين إن "إيران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية وهي مستعدة لإثبات ذلك للمنظمات الدولية".