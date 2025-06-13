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بوتين يجري محادثات هاتفية مع بزشكيان ونتنياهو.. هذه النتائج
دوليات
2025-06-13 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 شوهد
أجرى الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
وأضاف: "في ضوء التصعيد الخطير للوضع نتيجة للعمل العسكري الإسرائيلي ضد
إيران
، أجرى الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين
محادثات هاتفية مع رئيس إيران
مسعود
بزشكيان ورئيس وزراء
إسرائيل
بنيامين
نتنياهو".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "
روسيا
تدين الأعمال التي قامت بها إسرائيل باعتبارها انتهاكا لميثاق
الأمم المتحدة
وللقانون الدولي"، معربا عن تعازيه لقيادة وشعب إيران في ضحايا الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
وأوضح بوتين أن روسيا ستواصل بذل الجهود للمساهمة في خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، كما أنها دعمت دوما الجهود الرامية إلى تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر السبل السلمية.
هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية العودة إلى عملية التفاوض، وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، فيما أعرب عن استعداده لتقديم خدمات الوساطة من أجل منع المزيد من تصعيد التوترات.
وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن
طهران
سترد ردا مناسبا على الهجمات الإسرائيلية، وفقا لبيان صادر عن
المكتب الصحفي
للرئيس الإيراني.
وجاء في البيان أن "هجوم إسرائيل يعد انتهاكا صارخا للقواعد الدولية، ومن المؤكد أنه سيلقى ردا مناسبا من إيران".
وقال بزشكيان لبوتين إن "إيران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية وهي مستعدة لإثبات ذلك للمنظمات الدولية".
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