مشاهد من سقوط الصواريخ الايرانية على تل ابيب الاسرائيلية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مشاهد توثق سقوط الصواريخ الايرانية على تل ابيب الاسرائيلية.



ادناه الفديو:

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الاعلام الايرانية ، اليوم الجمعة، سقوط صواريخ إيرانية على 7 مناطق وسط الأراضي المحتلة.

وتابعت، أنه "تم اطلاق الوجبة الثانية من الصواريخ باتجاه تل ابيب والاراضي المحتلة لأستداف قواعد عسكرية اسرائيلية".



وأكد التلفزيون الإيراني، "سقوط صواريخ إيرانية على 7 مناطق وسط الأراضي المحتلة"، اشار الى ان "انطلاق عمليات الوعد 3 للرد على الاعتداءات الصهيونية.



من جانبها، بينت الايرانية "إسقاط طائرتين مقاتلة من طراز F-35 للكيان الصهيوني بواسطة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات المسيرة الصغيرة بنجاح".

واضافت، أن "مصير طياري الطائرتين المقاتلتين لا يزال مجهولاً وقيد التحقيق".