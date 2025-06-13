إيران.. إطلاق الدفعة الثالثة من الصواريخ نحو الأراضي المحتلة

وكتبت والتلفزيون الإيرانية على "تلغرام" حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت : "بدأت الموجة الثالثة من الهجوم الصاروخي الإيراني".وبدأت الإجراءات الجوابية الإيرانية بعد أن خاطب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإيرانيين ووعدهم بالرد على بقوة.واطلقت في الموجة الأولى والثانية مئات الصواريخ سقط بعضها في تل أبيب وأحدث أضرارا جسيمة.وشن الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على مواقع متفرقة في إيران من الساعات الأولى من اليوم الجمعة، استهدف مواقع نووية وعسكرية ومدنية وأدى إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس أركان القوات الإيرانية وقائد الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين.