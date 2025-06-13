"يسرائيل هيوم": ارتفاع عدد المصابين جراء الصواريخ الإيرانية إلى 40

وكانت قد أفادت القناة 12 الاسرائيلية، "إطلاق 150 إلى 200 صاروخ من سقطت في 9 مناطق".وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن بدء عملية "الوعد 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في ".