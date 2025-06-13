المضادات الدفاعية الإيرانية تتصدى لأستهداف اسرائيلي في العاصمة طهران

وشن الإسرائيلي فجر الجمعة 13 يونيو هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في ، استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين.وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.فيما قامت بالرد على اسرائيل بدفعات صواريخ استهدفت مناطق عديدة وخلفت دمار واسع.