إيران.. بدء هجوم بدفعة جديدة من الصواريخ على اسرائيل

وقالت الوسائل انه "الدفعة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على النظام الصهيوني انطلقت من وكرمانشاه".ونشرت الايرانية أن "موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على "، مشيرة الى ان "الحرس الثوري أطلق دفعة من الصواريخ من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه مستخدماً منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية في عملية الوعد 3".واشارت الى ان "دفاعات الجيش الإيراني تسقط مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة بوشهر جنوبي البلاد".