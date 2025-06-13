وسائل اعلام اسرائيلية: حدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن " تهاجم الآن، ورصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاهنا ويجب الدخول إلى الملاجئ"، مشيرة الى ان "صفارات الإنذار تدوي في وتل أبيب ومستوطنات في ومئات المواقع".واضافت، أن "صاروخاً ايرانياً سقط بشكل مباشر في مدينة تل أبيب".ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى "مقتل إسرائيلية وإصابة 70 جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية"ودعا الجيش الإسرائيلي "المواطنين الى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".من جانبه، أكد الإسعاف الإسرائيلي"إصابة 5 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في تل أبيب".