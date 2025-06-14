أبرز محطات المواجهة بين ايران وإسرائيل منذ 2019 حتى 2025

ضربة 2019ووفق ما ذكرت صحيفة تايمز، فقد بدأت المواجهة المباشرة بين وإيران عام 2019، عندما نفذت إسرائيل سلسلة هجمات في سوريا ولبنان والعراق، لمنع من تزويد حلفائها بأسلحة متطورة، متهمة بمحاولة إنشاء خط إمداد بالسلاح عبر وشمال سوريا وصولا إلى في .كما هاجمت إسرائيل سفنا كانت تنقل النفط والأسلحة الإيرانية عبر المتوسط والأحمر.2020 اغتيال العلماءفي تشرين الثاني عام 2020، اغتالت إسرائيل كبير العلماء النوويين في إيران، محسن فخري زاده، باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد.2021 معارك البحارفي عام 2021 بدأت إيران وإسرائيل تستهدفان بعضهما البعض بشكل متزايد في البحر.واتهم الإسرائيلي ، إيران بالوقوف وراء انفجار وقع في تشرين الثاني على متن سفينة إسرائيلية تنقل سيارات قبالة سواحل عمان.واتهمت إيران إسرائيل في اذار باستهداف سفينة شحن إيرانية على بعد نحو 50 ميلا من سواحل إسرائيل.وفي نيسان، تضررت سفينة عسكرية إيرانية متمركزة في البحر الأحمر إثر هجوم بلغم يعتقد أنه إسرائيلي، واستمرت مثل هذه العمليات طوال العام.2022 اغتيال ضابط إيرانيفي ايار 2022، أطلق شخصان يستقلان دراجتين ناريتين النار وقتلوا العقيد "صياد خدائي"، وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني.وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه كان يساهم في قيادة وحدة عمليات سرية تنفذ اغتيالات وخطف، وأكدت إسرائيل دورها في الاغتيال للولايات المتحدة.وفي نفس العام توفي "أيوب انتظاري"، مهندس طيران في منشأة أبحاث عسكرية، و"كامران آغامولائي"، جيولوجي، في مايو بعد إصابتهما بأعراض تسمم غذائي، وقالت إيران إن إسرائيل قامت بتسميمهما، لكن إسرائيل رفضت التعليق.2023 هجمات 7 تشرين الاولفي 7 تشرين الاول 2023، هاجم مسلحون فلسطينيون بقيادة حركة حماس، اسرائيل، مما أشعل حربا دموية في غزة.ونفى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أي دور لإيران في هجمات 7 تشرين الاول، لكن قادة حماس تحدثوا بشكل عام عن تلقي دعم من حلفاء إقليميين.ضربات في سوريافي كانون الاول 2023، اتهمت إيران إسرائيل بقتل ضابط إيراني رفيع المستوى في ضربة صاروخية في سوريا.2024 جولات انتقاميةفي نيسان، قتلت غارة جوية إسرائيلية على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق 3 قادة إيرانيين كبار و4 ضباط.بعد أسابيع، أطلقت طهران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخا على إسرائيل، تم إسقاط معظمها.بعد ذلك بوقت قصير، هاجمت إسرائيل نظام دفاع جوي في إيران يحمي منشأة نووية.اغتيال هنيةفي تموز 2024، اغتيل هنية، زعيم لحماس، في انفجار داخل دار ضيافة بطهران تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني، وأكدت إسرائيل لاحقاً أنها مسؤولة عن الاغتيال.هجمات البيجرفي ايلول، فقد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أميني، إحدى عينيه في هجوم إلكتروني ضخم عبر أجهزة النداء استهدف أعضاء حزب الله، وتبعت ذلك هجمات مشابهة على أجهزة إلكترونية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، وأكدت إسرائيل لاحقا أنها نفذت هذه الهجمات.مقتلفي ايلول أيضا 2024، قتلت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارات جوية قرب بيروت، عاصمة لبنان.صواريخ إيرانفي تشرين الاول 2024، أطلقت إيران نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، ردا على اغتيال إسرائيل نصر الله وهنية وقائد إيراني، وقد تم اعتراض معظمها.هجمات تشرين الأولوشنت إسرائيل في أواخر تشرين الاول 2024 غارات جوية على إيران دمرت أنظمة دفاع جوي كانت تحمي البنية التحتية الحيوية.وقال مسؤولون إيرانيون وإسرائيليون، إن "الغارات في نيسان وتشرين الاول دمرت أنظمة دفاع جوي اشترتها إيران من ، من بينها نظام في وسط إيران يُعد حاسما لبرنامجها النووي.مواجهات 2025اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على الرئيس الأميركي ، خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية، وقد ناقشها أعضاء إدارة لأشهر، وفي نيسان، قرر ترامب السعي للحل الدبلوماسي بدلا من ذلك.وفي 12 حزيران، قال ترامب إن هناك خطرا من أن تضرب إسرائيل إيران، مما قد ينسف المحادثات، وأضاف: "أعتقد أن ذلك قد يطيح بها".بعد ذلك بدأت بالفعل إسرائيل في شن سلسلة من الغارات وعمليات الاغتيال، والتي طالت ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم رئيس للحرس الثوري، في عملية أطلقت عليها الاسم الرمزي "الأسد الصاعد".وردت إيران بعملية "الوعد 3"، والتي شملت إطلاق دفعات متتالية من الصواريخ باتجاه إسرائيل ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات وتهدم عدد من المباني، فيما لا تزال المعارك مشتعلة حتى الآن.