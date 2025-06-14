أبرز محطات المواجهة بين ايران وإسرائيل منذ 2019 حتى 2025

ضربة 2019
ووفق ما ذكرت صحيفة نيويورك
تايمز، فقد بدأت المواجهة المباشرة بين إسرائيل
وإيران عام 2019، عندما نفذت إسرائيل سلسلة هجمات في سوريا ولبنان والعراق، لمنع إيران
من تزويد حلفائها بأسلحة متطورة، متهمة طهران
بمحاولة إنشاء خط إمداد بالسلاح عبر العراق
وشمال سوريا وصولا إلى حزب الله
في لبنان
.
كما هاجمت إسرائيل سفنا كانت تنقل النفط والأسلحة الإيرانية عبر البحرين
المتوسط والأحمر.
2020 اغتيال العلماء
في تشرين الثاني عام 2020، اغتالت إسرائيل كبير العلماء النوويين في إيران، محسن فخري زاده، باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد.
2021 معارك البحار
في عام 2021 بدأت إيران وإسرائيل تستهدفان بعضهما البعض بشكل متزايد في البحر.
واتهم رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، إيران بالوقوف وراء انفجار وقع في تشرين الثاني على متن سفينة إسرائيلية تنقل سيارات قبالة سواحل عمان.
واتهمت إيران إسرائيل في اذار باستهداف سفينة شحن إيرانية على بعد نحو 50 ميلا من سواحل إسرائيل.
وفي نيسان، تضررت سفينة عسكرية إيرانية متمركزة في البحر الأحمر إثر هجوم بلغم يعتقد أنه إسرائيلي، واستمرت مثل هذه العمليات طوال العام.
2022 اغتيال ضابط إيراني
في ايار 2022، أطلق شخصان يستقلان دراجتين ناريتين النار وقتلوا العقيد "صياد خدائي"، وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه كان يساهم في قيادة وحدة عمليات سرية تنفذ اغتيالات وخطف، وأكدت إسرائيل دورها في الاغتيال للولايات المتحدة.
وفي نفس العام توفي "أيوب انتظاري"، مهندس طيران في منشأة أبحاث عسكرية، و"كامران آغامولائي"، جيولوجي، في مايو بعد إصابتهما بأعراض تسمم غذائي، وقالت إيران إن إسرائيل قامت بتسميمهما، لكن إسرائيل رفضت التعليق.
2023 هجمات 7 تشرين الاول
في 7 تشرين الاول 2023، هاجم مسلحون فلسطينيون بقيادة حركة حماس، اسرائيل، مما أشعل حربا دموية في غزة.
ونفى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أي دور لإيران في هجمات 7 تشرين الاول، لكن قادة حماس تحدثوا بشكل عام عن تلقي دعم من حلفاء إقليميين.
ضربات في سوريا
في كانون الاول 2023، اتهمت إيران إسرائيل بقتل ضابط إيراني رفيع المستوى في ضربة صاروخية في سوريا.
2024 جولات انتقامية
في نيسان، قتلت غارة جوية إسرائيلية على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق 3 قادة إيرانيين كبار و4 ضباط.
بعد أسابيع، أطلقت طهران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخا على إسرائيل، تم إسقاط معظمها.
بعد ذلك بوقت قصير، هاجمت إسرائيل نظام دفاع جوي في إيران يحمي منشأة نووية.
اغتيال هنية
في تموز 2024، اغتيل إسماعيل
هنية، زعيم المكتب السياسي
لحماس، في انفجار داخل دار ضيافة بطهران تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني، وأكدت إسرائيل لاحقاً أنها مسؤولة عن الاغتيال.
هجمات البيجر
في ايلول، فقد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أميني، إحدى عينيه في هجوم إلكتروني ضخم عبر أجهزة النداء استهدف أعضاء حزب الله، وتبعت ذلك هجمات مشابهة على أجهزة إلكترونية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، وأكدت إسرائيل لاحقا أنها نفذت هذه الهجمات.
مقتل حسن نصر الله
في ايلول أيضا 2024، قتلت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارات جوية قرب بيروت، عاصمة لبنان.
صواريخ إيران
في تشرين الاول 2024، أطلقت إيران نحو 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، ردا على اغتيال إسرائيل نصر الله وهنية وقائد إيراني، وقد تم اعتراض معظمها.
هجمات تشرين الأول
وشنت إسرائيل في أواخر تشرين الاول 2024 غارات جوية على إيران دمرت أنظمة دفاع جوي كانت تحمي البنية التحتية الحيوية.
وقال مسؤولون إيرانيون وإسرائيليون، إن "الغارات في نيسان وتشرين الاول دمرت أنظمة دفاع جوي اشترتها إيران من روسيا
، من بينها نظام في وسط إيران يُعد حاسما لبرنامجها النووي.
مواجهات 2025
اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، خطة لضرب المواقع النووية الإيرانية، وقد ناقشها أعضاء إدارة ترامب
لأشهر، وفي نيسان، قرر ترامب السعي للحل الدبلوماسي بدلا من ذلك.
وفي 12 حزيران، قال ترامب إن هناك خطرا من أن تضرب إسرائيل إيران، مما قد ينسف المحادثات، وأضاف: "أعتقد أن ذلك قد يطيح بها".
بعد ذلك بدأت بالفعل إسرائيل في شن سلسلة من الغارات وعمليات الاغتيال، والتي طالت ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم رئيس القوة الجوية
للحرس الثوري، في عملية أطلقت عليها الاسم الرمزي "الأسد الصاعد".
وردت إيران بعملية "الوعد الصادق
3"، والتي شملت إطلاق دفعات متتالية من الصواريخ باتجاه إسرائيل ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات وتهدم عدد من المباني، فيما لا تزال المعارك مشتعلة حتى الآن.