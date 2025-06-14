"إسرائيل" تقوم بحشد عسكري كبير على حدود لبنان وسوريا.. ماذا يجري؟

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تمت تعبئة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال، ونشر كتائب على طول حدود وسوريا.ووفقا لتقييم الوضع، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حشد مقر الفرقة 146 واللواء الاحتياط "القبضة الحديدية" (205) و "العتزيوني" (6)، والتي ستكون بمثابة احتياطي لسيناريوهات مختلفة في الساحة الشمالية.بالإضافة إلى ذلك، تم تجنيد ونشر عدة كتائب احتياط وبعض إدارات الدفاع في المجتمع على طول حدود لبنان وسوريا، من أجل تعزيز الدفاع.وشن "الجيش الإسرائيلي" عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد فجر الجمعة، حيث قصف أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.وصرح المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي يوم الجمعة بأن القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم القوة، ولن تفلت من مسؤوليتها على الجريمة. وشدد على أنه "لن يكون هناك أي تهاون" في هذا الأمر.من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أطلقت عملية "الوعد 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.