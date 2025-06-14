بعد الأردن ولبنان.. سوريا تعيد فتح الأجواء امام حركة الطيران

وقالت الهيئة في بيان تابعته انه "تقرر إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة ".وجاء ذلك بعدما أعلنت كل من ولبنان فتح اجوائهما امام ، فيما أعلنت العراقي استمرار غلق الأجواء حتى الواحدة من ظهر اليوم وفقا لتوقيت .