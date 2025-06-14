البرلمان الإيراني: طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري

ونقلت وكالة رويترز، عن عضو بالبرلمان الإيراني: "ندرس بجدية إغلاق ".كما كان العميد ، في القوات المسلحة الإيرانية، أعلن أن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة وسنتخذ القرار الأمثل بكل حزم".ومضيق هرمز هو ممر مائي ضيق و"نقطة اختناق استراتيجية حيوية للطاقة العالمية"، يقع بين وسلطنة عُمان، ويربط ببحر العرب وخليج ، ويعد أحد أهم شرايين النفط في العالم، وإغلاقه قد يؤدي إلى أزمات طاقة عالمية واضطرابات في التجارة .