الأردن تعلن التأهب.. ملكها يوجه بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية

وذكر بيان لحكومة المملكة، ان "الملك عبدﷲ الثاني، ترأس اليوم السبت، اجتماعا لمجلس ، جرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على وما نتج عنه من تبعات على الإقليم".وشدد الملك، على أن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على موقف الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع".وأكد، أن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة تواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة".ووجه، ووزير الدفاع إلى "الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها"، مشدداً على "ضرورة مواصلة حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة".