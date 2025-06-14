البرلمان الإيراني: إسرائيل بدأت إرسال طلبات عبر دول لوقف ضرباتنا ضدها

وذكر البرلمان في بيان تابعته ، أن " بدأت إرسال طلبات عبر دول لوقف ضرباتنا ضدها".وتتبادل وإسرائيل منذ فجر الجمعة، القصف بالصواريخ والطائرات الجوية والمسيرة.