فيضانات تكساس تخلف 14 قتيلاً ومفقود

وأشار مسؤولو مدينة سان إلى استمرار جهود رجال الإطفاء في البحث عن 4 مفقودين على الأقل، بينما نفذت فرق الطوارئ أكثر من 70 عملية إنقاذ من المياه منذ بدء الفيضانات.وأكد المدينة رون نيرينبرغ صعوبة الأوضاع التي خلفتها الفيضانات المفاجئة.وضربت أمطار غزيرة سان أنطونيو يوم الخميس، ما أدى إلى سيول جرفت عددا من المركبات، وسط تحذيرات من تزايد الظواهر المناخية نتيجة تغير المناخ.