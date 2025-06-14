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فيضانات تكساس تخلف 14 قتيلاً ومفقود
دوليات
2025-06-14 | 10:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
269 شوهد
أعلنت السلطات الأمريكية أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في ولاية
تكساس
، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، وفقدان 4 اخرين.
وأشار مسؤولو مدينة سان
أنطونيو
إلى استمرار جهود رجال الإطفاء في البحث عن 4 مفقودين على الأقل، بينما نفذت فرق الطوارئ أكثر من 70 عملية إنقاذ من المياه منذ بدء الفيضانات.
وأكد
عمدة
المدينة رون نيرينبرغ صعوبة الأوضاع التي خلفتها الفيضانات المفاجئة.
وضربت أمطار غزيرة سان أنطونيو يوم الخميس، ما أدى إلى سيول جرفت عددا من المركبات، وسط تحذيرات من تزايد الظواهر المناخية
المتطرفة
نتيجة تغير المناخ.
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