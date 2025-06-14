إيران تعلن اسقاط مسيرتين "إسرائيليتين" في طهران

أعلنت ، السبت، عن اسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء .

وقالت الوكالة، إن "الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في أجواء ".

الى ذلك، قالت ، "دوي انفجار وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة شهر ري جنوبي العاصمة الإيرانية طهران".

كما قالت وكالة أنباء مهر، "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة مراغة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي ".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء السبت، بسماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران.