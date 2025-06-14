ترامب يدعو الى إنهاء الحرب بين "إسرائيل" وإيران

دعا الرئيس الأمريكي ، اليوم السبت، الى إنهاء الحرب بين "إسرائيل" وإيران.

وقال في كلمة له، "الرئيس الروسي يشعر مثلي أن هذه الحرب بين وإيران ينبغي أن تنتهي".

وأضاف "الرئيس الروسي اتصل بي صباح السبت ليتحدث عن واستغرقت المكالمة حوالي ساعة"، موضحا "تحدثت مطولا مع حول الحرب بين إيران وإسرائيل وخصصنا وقتا أقل بكثير للحديث عن وأوكرانيا".

وسبق أن كشف الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي ، حيث تناول الطرفان الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني.

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".