بن سلمان يؤكد للرئيس الإيراني إدانة السعودية للاعتداءات على إيران

أكد ولي السعودي ، السبت، إدانة للاعتداءات التي تمس سيادة .

وقالت وكالة الانباء ، "ولي يجدد في اتصال بالرئيس الإيراني إدانة السعودية للاعتداءات التي تمس سيادة وأمنها".

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي قوله، إن "الاعتداءات الإسرائيلية عطلت الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلت جهود خفض التصعيد".

وكانت " " شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".