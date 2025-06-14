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موقع أمريكي: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين
دوليات
2025-06-14 | 16:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
3,455 شوهد
أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء السبت، بأن "إسرائيل" حاولت تصفية شخصية قيادية بارزة في جماعة الحوثي اليمنية.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "
إسرائيل
حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن".
كذلك نقلت هيئة البث عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "إسرائيل نفذت محاولة اغتيال في
اليمن
، وسكون حدثا مهما إن نجح الهجوم".
وأشارت مصادر يمنية إلى أن "غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في
صنعاء
".
وأضافت المصادر أن "الهدف من الهجوم الإسرائيلي في صنعاء رئيس أركان الحوثيين
محمد عبد الكريم الغماري
".
ووفق المصادر فإنه" لم يتم تأكيد مقتل رئيس أركان الحوثيين
محمد عبد الكريم
الغماري حتى الآن".
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