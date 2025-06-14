​موقع أمريكي: إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن " حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن".كذلك نقلت هيئة البث عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "إسرائيل نفذت محاولة اغتيال في ، وسكون حدثا مهما إن نجح الهجوم".وأشارت مصادر يمنية إلى أن "غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في ".وأضافت المصادر أن "الهدف من الهجوم الإسرائيلي في صنعاء رئيس أركان الحوثيين ".ووفق المصادر فإنه" لم يتم تأكيد مقتل رئيس أركان الحوثيين الغماري حتى الآن".