سانا: إغلاق الأجواء السورية مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني

نيوز- دولي

أعلنت في ، مساء اليوم، عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية أمام حركة ، وذلك كإجراء احترازي في ظل “الظروف الجوية والأمنية الراهنة”، بحسب ما نقلته (سانا).



ودعت الهيئة "شركات الطيران إلى التنسيق المسبق لمواعيد الرحلات"، داعية المسافرين الى "متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المطارات المحلية وشركات الطيران العاملة في ".

وذكرت الوكالة أن "القرار دخل حيز التنفيذ ويشمل جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء السورية، حتى إشعار آخر".ودعت الهيئة "شركات الطيران إلى التنسيق المسبق لمواعيد الرحلات"، داعية المسافرين الى "متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المطارات المحلية وشركات الطيران العاملة في ".