تقرير "إسرائيلي" يكشف عن تعديل سري على "إف 35"

ويشير تقرير نشرته صحيفة " " العبرية إلى أن التعديل مكن الطائرات من حمل وقود إضافي دون أن يتم اكتشافها بواسطة الرادارات أو أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.وأوضح أحد المصادر أن " لم تزود الطائرات بالوقود جوا ولم تهبط للتزود بالوقود في أي دولة - حيث أقلعت الطائرات وعادت بشكل مستقل"، وأكد مصدر آخر أن جميع التعديلات أجريت بالتنسيق مع ، التي كانت شريكا فعالا في التطوير الجديد.في الأوساط الأمنية الأمريكية والدولية، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قفزة نوعية في القدرات التشغيلية لطائرة "إف35" الطائرة المقاتلة الوحيدة في العالم ذات المدى الطويل والقدرة على التخفي.ويشير الخبراء إلى أن أي إضافة خزانات وقود خارجية تنطوي على تحد هندسي كبير، لأنها قد تعرض الطائرة للكشف، وقال أوبولافيا، مستشار صناعة الطيران: "هذا عمل جراحي تم تنفيذه بمهارة على جسم الطائرة".وبحسب التقرير، لم يتم استخدام القواعد الأمريكية في أو في أراضي أذربيجان، كما أكد وزير الخارجية الأذربيجاني رسميا أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها لأي هجمات ضد .ويركز التقرير على التقدير بأن نجاح الهجوم - سواء من حيث المفاجأة أو من حيث القوة - سيثير اهتماما كبيرا بين الراغبة في شراء طائرات "إف 35"، وكذلك بين منافسي الولايات المتحدة، وقال أحد المصادر: "سيخضع أداء الطائرة الآن لإعادة تقييم في جميع أنحاء العالم".