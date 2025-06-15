هجوم إيراني يستهدف "إسرائيل" ودوي انفجارات في تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الأحد، عن هجوم إيراني مزدوج يستهدف "إسرائيل".

وقالت تلك الوسائل، " تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ".

وأضافت "دوي انفجارات ضخمة بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل".

الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "رصدنا استعدادا لهجوم صاروخي إيراني وشيك"، مضيفة "على جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة

وأشارت الى أن "صفارات الإنذار تدوي في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات".

بدورها قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "دوي انفجارات ضخمة بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل".

وكشف عن "انفجارات تدوي في تل أبيب"، مضيفة " أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا".