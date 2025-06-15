بعد التلويح الإيراني.. ماذا لو أغلقت طهران مضيق هرمز؟

في ضربتها الأولى الجمعة لم تستهدف الغارات الإسرائيلية منشآت النفط، مما ساهم جزئيا في تهدئة الأسواق مؤقتا. ولكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أمس أن حريقا اندلع في حقل بارس الجنوبي للغاز بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد) إثر ضربة إسرائيلية للبنية التحتية للطاقة.ويقع الحقل على قرب الحدود البحرية مع قطر. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع في المرحلة الرابعة من مصفاة بارس، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نُشرت على منصات محلية.وتحدثت وكالة الإيرانية عن الهجوم على حقل بارس الجنوبي، مشيرة إلى أنه اندلع في إحدى الوحدات الأربع بالمرحلة 14 من الحقل، مما تسبب في توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز مؤقتا من منصة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، وذلك حتى عودة هذه المرحلة من المصفاة إلى العمل.وبعدها بساعات أعلنت الإيرانية السيطرة على الحريق بحقل بارس ومصفاة فجر جم جنوب غربي البلاد.وهذه أول مرة تستهدف فيها من المحاذية للخليج، في إشارة لمستوى جديد من التصعيد في الحرب التي بدأتها إسرائيل منذ الجمعة على إيران.ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن كوثري عضو في البرلمان، أن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي.ويعد مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم لشحن النفط في العالم، حيث يمر عبره معظم نفط المنطقة إلى العالم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.ومضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة ، يشكل منفذ نفطه إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي، ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم.وقد ظل هذا المضيق الإستراتيجي عبر التاريخ محط صراعات دولية، وسبق إيقاف تصدير النفط منه إلى أميركا والدول الأوروبية لدعمها إسرائيل في حرب 1973، وهو يشكل نقطة محورية للتوترات الدولية بين والغرب.وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وحذر خبراء من أن أي إغلاق للمضيق قد يقيد حركة التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية.