بعد التلويح الإيراني.. ماذا لو أغلقت طهران مضيق هرمز؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
10:00 AM
الى
10:25 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اجتماع طارئ في البنتاغون لبحث طلب من "إسرائيل"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529851-638855690654446853.jpg
بعد التلويح الإيراني.. ماذا لو أغلقت طهران مضيق هرمز؟
دوليات
2025-06-15 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
3,023 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
مع استمرار المواجهات بين
إيران
وإسرائيل فإن احتمال تصاعدها ليشمل استهداف المنشآت الاقتصادية وارد جدا، وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت النفط والغاز في منطقة
الخليج
التي تعد أغنى مناطق العالم في إنتاج الطاقة، وتعيد مضيق هرمز -أهم ممر بحري للطاقة في العالم- إلى الواجهة.
في ضربتها الأولى الجمعة لم تستهدف الغارات الإسرائيلية منشآت النفط، مما ساهم جزئيا في تهدئة الأسواق مؤقتا. ولكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أمس أن حريقا اندلع في حقل بارس الجنوبي للغاز بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد) إثر ضربة إسرائيلية للبنية التحتية للطاقة.
ويقع الحقل على
الخليج العربي
قرب الحدود البحرية مع قطر. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع في المرحلة الرابعة من مصفاة بارس، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نُشرت على منصات محلية.
وتحدثت وكالة
تسنيم
الإيرانية عن الهجوم على حقل بارس الجنوبي، مشيرة إلى أنه اندلع في إحدى الوحدات الأربع بالمرحلة 14 من الحقل، مما تسبب في توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز مؤقتا من منصة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، وذلك حتى عودة هذه المرحلة من المصفاة إلى العمل.
وبعدها بساعات أعلنت
وزارة النفط
الإيرانية السيطرة على الحريق بحقل بارس ومصفاة فجر جم جنوب غربي البلاد.
وهذه أول مرة تستهدف فيها
إسرائيل
المنطقة الجنوبية
من
إيران
المحاذية للخليج، في إشارة لمستوى جديد من التصعيد في الحرب التي بدأتها إسرائيل منذ الجمعة على إيران.
تلويح إيراني
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن
إسماعيل
كوثري عضو
لجنة الأمن
في البرلمان، أن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي.
ويعد مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران، أهم
بوابة
لشحن النفط في العالم، حيث يمر عبره معظم نفط المنطقة إلى العالم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
ومضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة
الخليج
، يشكل منفذ نفطه إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي، ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم.
وقد ظل هذا المضيق الإستراتيجي عبر التاريخ محط صراعات دولية، وسبق إيقاف تصدير النفط منه إلى أميركا والدول الأوروبية لدعمها إسرائيل في حرب 1973، وهو يشكل نقطة محورية للتوترات الدولية بين
طهران
والغرب.
وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وحذر خبراء من أن أي إغلاق للمضيق قد يقيد حركة التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية.
أهم شريان نفطي
*يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران ويربط بين الخليج العربي شمالا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا.
*يبلغ اتساعه 33 كيلومترا عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين.
*يمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.
*وتصدر كل من
السعودية
وإيران والإمارات والكويت والعراق، الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) معظم نفطهم الخام عبر المضيق، لا سيما إلى آسيا.
*وتسعى الإمارات والسعودية إلى إيجاد طرق أخرى لتفادي عبور المضيق.
*تنقل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريبا عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالميا.
بدائل مضيق هرمز لتصدير النفط
*خط شرق غرب السعودي الذي ينقل نفط السعودية من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع في البحر الأحمر(غربي السعودية).
*خط حبشان الفجيرة الذي ينقل النفط الإماراتي لميناء الفجيرة في خليج عُمان خارج مضيق هرمز.
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في يونيو/حزيران العام الماضي إن نحو 2.6 مليون برميل يوميا من طاقة خطوط الأنابيب الإماراتية والسعودية غير المستغلة قد تكون بديلا لمضيق هرمز.
ولن تساعد البدائل إلا بنسبة ضئيلة في تلافي تبعات إغلاق مضيق هرمز، لأن حجم استيعابهما لكميات النفط المصدر محدودة، كما أن احتمال دخول جماعة الحوثي اليمنية على خط الأزمة قد يدفعهم لإغلاق باب المندب عند
المدخل
الجنوبي للبحر الأحمر، مما يجعل وصول النفط الخليجي إلى آسيا شبه مستحيل.
هذه الإجراءات لن تضر إسرائيل بشكل مباشر وإنما ستضر أميركا والدول الغربية من خلال رفع أسعار الطاقة بشكل صاروخي.
رد إيرانية أخرى
وإذا استهدفت إسرائيل مواقع النفط والغاز الإيرانية، قد تعمد طهران لاستهداف منشآت إسرائيل النفطية، أبرزها:
مصفاة حيفا في الشمال.
مصفاة أسدود في الوسط.
منصات الغاز البحرية الإسرائيلية مثل تمار وليفياثان وكريش.
وهو ما سيشكل ضربة قوية بإسرائيل واقتصادها المثقل جراء الحرب التي تشنها على غزة منذ 20 شهرا.
وقد تعمد إيران لاستهدف المنشآت النفطية في دول الخليج من باب تعطيل تصدير النفط من جميع دول المنطقة جراء توقف تصدير النفط الإيراني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البرلمان الإيراني: طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري
08:24 | 2025-06-14
الحرس الثوري يلوح يإغلاق مضيق هرمز
09:06 | 2025-03-29
الطيران المدني الإيراني: إغلاق المجال الجوي حتى الساعة الثانية بعد ظهر غد السبت
16:46 | 2025-06-13
في يومه العالمي.. ماذا لو اختفى النحل؟
01:08 | 2025-05-20
بعد التلويح الإيراني
ماذا لو أغلقت طهران مضيق هرمز؟
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سعر جديد للدولار في بورصة بغداد
اقتصاد
30.99%
09:33 | 2025-06-14
سعر جديد للدولار في بورصة بغداد
09:33 | 2025-06-14
تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
اقتصاد
24.02%
03:51 | 2025-06-14
تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
03:51 | 2025-06-14
سماع دوي انفجار ضمن منطقة الجادرية.. ومصدر يكشف التفاصيل
أمن
23.2%
06:49 | 2025-06-15
سماع دوي انفجار ضمن منطقة الجادرية.. ومصدر يكشف التفاصيل
06:49 | 2025-06-15
إيران تُصعد وتوجه تهديداً لثلاث دول
دوليات
21.8%
05:11 | 2025-06-14
إيران تُصعد وتوجه تهديداً لثلاث دول
05:11 | 2025-06-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٥٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-15
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٥٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-15
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-14
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٥٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-15
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٥٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-15
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-14
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
اخترنا لك
إيران تعلق على أنباء إرسالها رسالة إلى إسرائيل
09:18 | 2025-06-15
إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل
09:12 | 2025-06-15
قصف "إسرائيلي" لمبنى سكني وسط طهران
09:09 | 2025-06-15
تركيا: قضية البرنامج النووي الإيراني لا تحل إلا بالدبلوماسية
09:08 | 2025-06-15
طهران.. قصف إسرائيلي قرب السفارة العراقية
08:46 | 2025-06-15
إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد
07:38 | 2025-06-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.