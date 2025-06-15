إيران تضرب إسرائيل بصاروخ "الحاج قاسم".. ماذا تعرف عنه؟

وكان الإيراني، الجنرال عزيز نصير زاده، قد صرح للتلفزيون الإيراني في 4 مايو/ أيار أن الصاروخ الجديد سيكون قادرًا على تجاوز الدفاعات مثل نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"(THAAD)، الذي تم نشره في ، بالإضافة إلى دفاعات صواريخ وغيرها من الأنظمة التي تستخدمها إسرائيل.وكشفت النقاب عن الصاروخ في أوائل مايو/ أيار، قائلة إنه يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه 1200 كيلومتر، ومجهز برأس حربي قابل للمناورة يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، وفقًا لوكالة أنباء الإيرانية.أفادت مطلع مايو/ أيار أن "الصاروخ الباليستي الجديد مزود أيضًا بنظام ملاحة متطور يُمكّنه من إصابة الأهداف بدقة والتصدي للحرب الإلكترونية".ويحمل الصاروخ اسم ، القائد السابق لفيلق ، وحدة العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والذي استشهد في هجوم أمريكي بالعراق خلال الولاية الأولى للرئيس .