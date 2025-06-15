اعلام إيراني يتحدث عن اختراق أسماء 40 طيارا إسرائيليا ضربوا ايران (صورة)

وتقول وسائل الاعلام التي نشرت صورة تضم بيانات أسماء الطيارين، ان المعلومات جاءت من اختراق بيانات سرية من التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية وتظهر هويات طياري النظام وتشمل هذه المعلومات أسماءهم وألقابهم، وأعمارهم، ومجموعاتهم العملياتية، وقواعدهم، وأدوارهم.وبناء على المعلومات المكتشفة، فان استخدمت طائرات اف 15 وطائرات اف 16 واف 35.