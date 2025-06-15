إيران تعلق على أنباء إرسالها رسالة إلى إسرائيل

وأكد ، المتحدث باسم ، بقائي أن "بلاده لم ترسل أي رسالة إلى "، واصفا "هذه الادعاءات بالكاذبة تماما".وقالت وكالة "مهر" للأنباء، إن رد بقائي جاء على "ادعاء إحدى وسائل الإعلام الأجنبية التي زعمت أن الجمهورية الإسلامية قد أرسلت رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر قبرص"، قائلا: " لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس كريستودوليديس، إن إيران طلبت من قبرص نقل بعض الرسائل إلى إسرائيل، مضيفا أنه يتوقع التحدث إلى الإسرائيلي لاحقا اليوم.كما أعرب كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".