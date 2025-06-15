الحاج قاسم يثير الرعب في تل ابيب

وكشف النقاب عن " " الذي يبلغ طوله قرابة 11 مترا في العام 2020، وهو من تصنيع منظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.ويتراوح جسم هذا الصاروخ بين 85 الى 95 سم، فيما يبلغ وزنه الإجمالي 7 اطنان ويتكون من 8 كتل، اما سرعة دخوله الغلاف الجوي فتصل لـ 12 ماخ، بينما تبلغ سرعة اصطدامه بالأرض 5 ماخ.ويحمل الصاروخ رأسا حربيا بوزن نصف طن، ويصل مداه إلى 1400 كيلومتر ودقته أقل من 10 أمتار، حسب الجهات المصنعةويعتبر "الحاج قاسم" الجيل الجديد من صواريخ "فاتح 110″، ويعد بعد ذو الفقار ودزفول الصاروخ الباليستي الأطول الذي تصنعه ، ويتمتع بالقدرة على تفادي أنظمة الدفاع الصاروخي.ومن مواصفات هذا الصاروخ أن إمكانية إطلاقه من وسط إيران يقلل بشكل كبير من إمكانية رصده قبل إطلاقه، كما يعطي فرصة أقل لأنظمة الدفاع الصاروخية المضادة لرد فعل محتمل.اما الرأس القابل للفصل فيتمتع بانعكاس راداري عال جدا، وسرعته الفائقة بدخول الغلاف الجوي تجعل من الصعب جدا على أنظمة صواريخ المضادة التعامل معه وتزيد بشكل كبير من معدل نجاح هجومه.