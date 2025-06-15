إسرائيل تتراجع: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله "لا نسعى لتغيير النظام الإيراني".وأضاف أن "هدفنا هو محو قدرات النظام الإيراني على إبادتنا".يذكر أن الإسرائيلي قال في وقت سابق إن العمليات العسكرية ضد تهدف لـ"تمهيد الطريق نحو تحقيق الحرية للشعب الإيراني" على حد قوله.