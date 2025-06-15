صاروخ إيراني يدمر معهد "فايتسمان" الإسرائيلي

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن "القصف الإيراني ليلة أمس أدى لإصابة معهد فايتسمان في رحوفوت جنوب تل أبيب".وأضافت أن "الصاروخ الذي أصاب المعهد دمر مختبره الرئيسي".ويعد معهد "فايتسمان" من أهم مراكز البحوث الإسرائيلية، ويؤدي دوراً بارزاً في المجالات العسكرية والمدنية.