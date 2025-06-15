واشنطن تنقل أنظمة دفاع جوي إلى الشرق الأوسط

ذكرت مصادر أمريكية أن أبلغت بنقل منظومات اعتراض الطائرات المسيرة التي كانت مخصصة سابقا لأوكرانيا إلى في الشرق الأوسط.





ولفتت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أنه "رغم فائدة هذه المنظومات لأوكرانيا، إلا أن للولايات المتحدة مصالح أكثر إلحاحا في مناطق أخرى من العالم، خاصة في الشرق الأوسط". ووفقا لما نقلته شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تعكس تغير أولويات الدفاع الأمريكية تحت .ولفتت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أنه "رغم فائدة هذه المنظومات لأوكرانيا، إلا أن للولايات المتحدة مصالح أكثر إلحاحا في مناطق أخرى من العالم، خاصة في الشرق الأوسط".

كما أوضحت المجلة أن "القرار جاء بعد قيام أوكرانيا بهجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية، وما أثاره من قلق لدى دول أخرى بشأن استخدام مثل هذه التكتيكات في صراعات مستقبلية حول العالم".



وفي السياق ذاته، أعرب ، عن قلقه من أن يؤدي التصاعد بين وإيران إلى تحويل انتباه الغرب بعيدا عن دعم ، خاصة في ظل التدهور العسكري للأوكرانيين على خطوط الجبهة.



كما انتقد التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، حول أوكرانيا، واصفا إياها بأنها "مثبطة للمعنويات"، وأوضح أن غياب الحسم في حزم المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة سيجعل الأمور أكثر صعوبة لأوكرانيا على عدة أصعدة.