إيران تعلن مهاجمة مواقع ومقار لقادة وعلماء في "إسرائيل"

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، مساء الأحد، عن مهاجمة مواقع ومقار لقادة وعلماء في "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، "الهجوم الصهيوني سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة". وأضاف "هجماتنا تشمل مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء الصهاينة". ولفت المتحدث باسم القوات الإيرانية، "لنا بنك أهداف شامل وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية".

