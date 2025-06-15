الصحة الإيرانية تعلن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية

أعلنت ، اليوم الأحد، عن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

وقالت الإيرانية، "224 شهيدا بعد مرور 65 ساعة على العدوان الإسرائيلي".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".