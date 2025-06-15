إيران تعلن تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين شمالي .



وقالت ، "تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في سماء باقرشهر شمالي ".

يشار الى أن " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".