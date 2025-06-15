أعرب الرئيس الأمريكي ، الاثنين، عن أمله التوصل إلى اتفاق بين و"إسرائيل".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ، قوله " ستواصل دعم في الدفاع عن نفسها".

وأضاف "آمل التوصل إلى اتفاق بين وإسرائيل لكن يتعين على المرء أن يكافح من أجل ذلك".

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".