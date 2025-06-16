كشف خسائر "إسرائيل" المالية إثر الهجوم الإيراني خلال الأيام الثلاثة الماضية

وذكرت السلطة، ان "الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني خلال الأيام الثلاثة الماضية تزيد عن مليار شيكل (أكثر من 280 مليون دولار)"، بحسب ما نقلت .كما تتكبد في مواجهتها مع نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة " " عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد الاحتياط ريم أميناخ.وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.