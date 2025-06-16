"قافلة الصمود" تعلن توقفها بسبب منعها من عبور سرت الليبية

وقال المتحدث باسم القافلة، نوار، إن هذا القرار جاء "بعد إصرار قوات على منع القافلة من التحرك باتجاه الشرق"، مؤكدا في الوقت نفسه على مواصلة الاعتصام في منطقة بويرات الحسون، الواقعة غرب مدينة سرت، إلى حين الإفراج عن 15 من رفاقهم الذين تم توقيفهم خلال الأيام الماضية.وأضاف نوار أن التنسيقية تعتبر التوقيفات "تعسفية" وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، مؤكدا تمسك المشاركين في القافلة بهدفهم التضامني لكسر الحصار المفروض على قطاع .