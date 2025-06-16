مسؤول أمريكي: السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العراق تشهد تحولا في أولوياتها

وفي جلسة نظمها معهد “تشاثام هاوس” البريطاني في لندن، أوضحت أن " تتابع تطورات الأوضاع في ، خصوصا في سياق تعامله مع الملفات الإقليمية، مثل العقوبات المفروضة على ، مؤكدة أن لا تزال شريكا فاعلا للعراق، ولكن بشكل يختلف عن الأطر السابقة التي ركزت على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز ".وأضافت، أن "هذا التحول في طبيعة العلاقة انعكس على حجم التمويل المخصص لبعض برامج الدعم المؤسسي والرقابي، معتبرة أن ذلك يرتبط بإعادة تقييم للسياسات الأمريكية في المنطقة وفقا لتغير الظروف".من جانبه، أشاد السابق في ، ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البريطانية، ، بالجهود التي تبذلها لتحييد البلاد عن التوترات الإقليمية، محذرا في الوقت ذاته من المخاطر المحتملة في حال تصاعد الصراعات في المنطقة.وأشار هيكي إلى أن معالجة العراق لملفات مثل الفساد والمناخ والإصلاح الأمني، من شأنها أن تعزز استقراره وتسهل عليه الحفاظ على الحياد الإقليمي.كما رحّب بالتقارب التدريجي بين العراق ودول الجوار، وخصوصا ، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات مع ، الإمارات، وقطر، قد يشكل رافعة مهمة لخروج العراق من دوائر الصراع.واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لحل النزاعات الإقليمية، سواء ما يتعلق بالملف الإيراني أو التوترات بين دول المنطقة.