إيران تطلب إخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها

طلبت ، الاثنين، بإخلاء القناتين 12 و 14 الإسرائيليتين تمهيدا لقصفهما ردا على استهداف التلفزيون الإيراني.

وذكرت صحيفة " "، أن "قنوات إيرانية نشرت تحذيرا للقناتين الإسرائيليتين N12 وN14، ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في ".

وبحسب الصحيفة، جاء في التحذير: "يجب إخلاء موقعي N12 وN14 فورا".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، اليوم الاثنين، أن مبنى والتلفزيون الإيرانية تعرض لهجوم إسرائيلي.