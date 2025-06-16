إيران: تقديم 28 متهماً بالتجسس لإسرائيل إلى النيابة العامة

وذكرت "إرنا"، إنه "منذ بداية العدوان الصهيوني السافر على البلاد، ومن خلال إنشاء مقر خاص في بطهران وبأمر من ، تمكنت القوات الأمنية والاستخباراتية من الكشف عن هوية عناصر مرتبطة بالجهاز الإرهابي للكيان الصهيوني. وحتى الآن تم تقديم 28 متهما في 15 قضية منفصلة إلى النيابة العامة".وذكرت أن للجمهورية الإسلامية، اهابت بالمواطنين منذ الساعات الأولى للعدوان العسكري الصهيوني على الأراضي الإيرانية، إبلاغ مركز طوارئ الشرطية في حال الاشتباه بوجود اي حالات مشبوهة.وفي هذا الصدد، أعلن قائد شرطة مدينة ري (جنوبي طهران) يوم أمس الأحد، أنه "تم خلال عمليتين منفصلتين، الكشف عن الهوية واعتقال اثنين من العملاء المحليين لجهاز الصهيوني؛ كما تم ضبط أكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات والمعدات، و 23 طائرة مسيرة، وقاذفات، وأجهزة توجيه وتحكم، وسيارة نقل خفيفة".وأشارت "إرنا"، إلى أنه "في إجراءات مماثلة أخرى، وعلى امتداد الكشف عن هوية عملاء أجهزة التجسس التابعة للعدو خلال الأيام الماضية، تم تقديم 28 متهمًا في 15 قضية قضائية إلى النيابة العامة في ".وأضافت "كما تم توجيه التهم إلى 4 متهمين بسبب تعاونهم الموسع مع أجهزة التجسس العسكرية التابعة للكيان الصهيوني تحت عنوان التعاون مع دول أجنبية معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك إنشاء مقر عمليات ارهابية في منزل سري للتدريب والتدرب على استخدام الطائرات المسيرة، حيازتها من مختلف الفئات الاستطلاعية والانتحارية، وقاذفات".وأشارت إلى "إرسال ملفات متهمين آخرين إلى نيابة طهران على ذمة ارتكاب جرائم جنائية تشمل : تصوير تحصينات عسكرية وأماكن محظورة، التجسس، التحيز للكيان الصهيوني، القيام بانشطة دعائية وإعلامية متحيزة او بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني، وبيع أسلحة صيد غير شرعية، وحيازة أسلحة وذخائر حربية، والعضوية في جماعات مناوئة للدولة بهدف زعزعة الأمن المحلي".