"غادروا كي تنجو".. تحذيرات لإخلاء مناطق واسعة في إسرائيل

– دولي

نشرت صورة تتضمن خريطة لمنطقة في وسط ينوي الجيش الإيراني استهدافها خلال ساعات.

وقالت الوكالة إن "الصورة الصادرة عن الجيش الإيراني هي عبارة عن "تحذير إيراني للمستوطنين الإسرائيليين بمغادرة الأراضي المحتلة.. غادروا كي تنجو.. خلال الساعات المقبلة ستطلق صواريخنا نحو البني التحتية العسكرية الإسرائيلية... وجودكم في هذه المنطقة يهدد أرواحكم".