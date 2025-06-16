إيران تعلن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الى "إسرائيل"

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الاثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ إلى "إسرائيل".

وقال التلفزيون الإيراني، " تطلق عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا".

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني، "ستستمر الهجمات على حتى ساعات الصباح".



وأعلن "الجيش الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، رصد إطلاق صواريخ من إيران، فيما دون صفارات الإنذار بمدن مختلفة في الأراضي المحتلة.

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".