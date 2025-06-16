المرشد الإيراني: ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني

اعتبر المرشد الإيراني الأعلى ، الاثنين، أن بلاده ستتغلب على الكيان الصهيوني.



وقال المرشد الإيراني في منشور على منصة إكس، "نصر من الله وفتح قريب بإذن الله ستتغلب على الكيان الصهيوني".

يشار الى أن " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".