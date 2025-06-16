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الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى الإذاعة والتلفزيون
دوليات
2025-06-16 | 17:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,678 شوهد
اعلن الحرس الثوري الايراني، اليوم الثلاثاء، استهداف القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى
هيئة الإذاعة
والتلفزيون.
وقال الحرس الثوري في بيان، تابعته
السومرية نيوز
، إنه "تم استهداف القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى
هيئة الإذاعة
والتلفزيون بعدة صواريخ".
من جانبه، قال الاسعاف الاسرائيلي، أنه "لم تسجل أي إصابات بعد دفعة الصواريخ الأخيرة من
إيران
".
الى ذلك، اشارت يسرائيل هيوم، الى "اندلاع حريق في موقع سقط فيه صاروخ إيراني جنوب
إسرائيل
".
وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط صاروخ إيراني جنوب "إسرائيل".
وقالت الوسائل، إن "صاروخا إيرانيا سقط جنوبي إسرائيل".
كما قالت القناة 12 الإسرائيلية، "تم إطلاق صواريخ اعتراضية لصد الصواريخ الإيرانية".
الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "تم تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران"، مضيفا "رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".
وكان التلفزيون الإيراني أعلن، مساء الاثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ إلى "إسرائيل".
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