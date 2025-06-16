ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد تصريحات ترامب بضرورة إخلاء طهران

وقبل قليل، طالب الرئيس الامريكي، ، اخلاء العاصمة الايرانية فوراًوقال نقلاً عن رويترز، إنه "على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا".وتابع، أنه "كان ينبغي على توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".ولفت الى انه "قلت مرارا وتكرارا إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".